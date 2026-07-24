В Прикамье установили размер выплат пострадавшим от паводка жителям региона

Фото: Павел ШАТРОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Прикамье краевые власти завершили предварительную оценку поврежденного от разрушительного паводка имущества в нескольких территориях региона. Начиная с 27 июля пострадавшим жителям Октябрьского округа и села Кун направят единовременную материальную помощь на первоочередные нужды в размере 15 тыс. руб.

Глава региона Дмитрий Махонин сообщил о последующей выплате компенсации за утрату движимого имущества в размере понесенного ущерба – до 200 тыс. руб. Денежные средства поступят из резервного фонда Пермского края.

Главам пострадавших муниципалитетов губернатор поручил индивидуально подойти к вопросу компенсации за утраченный урожай. Размер выплаты составит до 25 тыс. руб. на домовладение.

В поселок Октябрьский дополнительно выехали сотрудники территориальных управлений Минсоцразвития из соседних округов, а также из Перми для скорейшего завершения сбора всех заявлений.

«Понимаем, что есть и сильно поврежденные стихией дома. Специалисты Минстроя проведут комплексную оценку повреждений. Будем подходить индивидуально: восстановим или предоставим альтернативное жилье», – отметил Дмитрий Махонин.

Краевой Минтранс совместно с управлением автодорог и транспорт, подрядными организациями продолжают восстанавливать разрушенные дороги и мосты в пострадавших от паводка населенных пунктах.

Глава региона принял решение лично проверить восстановительные работы и организацию процесса получения выплат жителями Октябрьского округа. Краевые власти поставили в приоритет получение своевременной помощи в полном объеме.

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