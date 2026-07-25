В Перми временно понизят мощность и приостановят телерадиовещание

Фото: Павел ШАТРОВ. Перейти в Фотобанк КП

Пермский краевой радиотелевизионный передающий центр проведет планово-профилактические работы на передающих станциях краевой сети цифрового вещания. На телебашне в Перми приступят 29 июля с 09:00 до 18:00.

На время проведения работ вещание временно понизят мощность сигнала цифровых пакетов РТРС-1 и РТРС-2. Также возможна периодически приостановка вещания и работа пониженной мощностью на радиопрограмм: «Радио России», «Маяк», «Вести ФМ», «Радио Альфа», «Наше Радио», «Радио Sputnik + Эхо М», «Пилот ФМ», «Радио Максимум», «Европа Плюс», «Радио Вера», «Радио Гордость», «Радио 7», «Дорожное радио», «Ретро ФМ», «Хит ФМ», З»везда ФМ», «Дети ФМ», «Радио Energy», «Юмор ФМ», «Авторадио», «Relax FM», «Камеди Радио», «Новое радио», «ПИ ФМ», «Лайк ФМ», «Радио Шансон», «Комсомольская правда», «Орфей».

В связи с работами по обновлению лакокрасочного покрытия на Пермской телебашне с 20 июля по 21 августа 2026 года за исключением выходных дней также возможна приостановка трансляции телевизионных и радиопрограмм. Пермском КРТПЦ рекомендуют не находиться в радиусе до 200 метров от башни в связи с разбрызгиванием краски при окраске верхних ярусов металлических конструкций.

Как стало известно, жителей двух округов Прикамья временно оставят без телерадиовещания. В период с 27 июля по 2 августа проведут профилактические работы оборудования передающих станций.

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