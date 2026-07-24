Жителей двух округов Прикамья временно оставят без телерадиовещания

Фото: Екатерина МАРТИНОВИЧ. Перейти в Фотобанк КП

Пермский краевой радиотелевизионный передающий центр (КРТПЦ) информирует о планируемых краткосрочных отключениях средств телерадиовещания в период с 27 июля по 2 августа. Временно отключат вещание цифровых пакетов.

Под краткосрочные отключения попадут:

– 27 июля с 12:00 до 18:00 Куеда (РТРС-1, РТРС-2);

– 28 июля с 11:00 до 17:00 Воскресенское (РТРС-1, РТРС-2).

Во время проведения работ на экранах телевизоров может появиться надпись об отсутствии сигнала. Настройки менять не нужно, после завершения работ телеканалы и радио будут доступны в обычном режиме.

Ранее КРТПЦ рекомендовал не приближаться к телебашне на ул. Крупской в Перми ближе 200 метров. Ограничения введут на месяц с 20 июля.

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