В смертельном ДТП под Краснокамском пострадал трехлетний малыш

Фото: МКУ «Управление гражданской защиты, экологии и природопользования» Краснокамского муниципального округа

О смертельном ДТП на 1068 км трассы «Кострома – Шарья – Киров – Пермь» (объездная дорога Краснокамск) 24 июля сообщило Аварийно-спасательное формирование МКУ «УГЗЭП». Об аварии с пострадавшими позвонили очевидцы в 07:06 на телефон ЕДДС Краснокамского ркруга.

На место ДТП незамедлительно выехали спасатели и экстренные службы. По прибытию к месту дорожного происшествия они произвели стабилизацию и пожарную безопасность двух легковых автомобилей «Киа» и «Рено», деблокировали водителя «Рено».

В ДТП пострадал водитель «Киа», мужчина 1988 года рождения, и пассажир 2023 года рождения. Пострадавших передали бригаде скорой медицинской помощи. Водитель автомобиля «Рено», мужчина 1968 года рождения, скончался на месте ДТП до приезда экстренных служб.

Если вы стали очевидцем происшествия или сами попали в беду, необходимо позвонить по телефону экстренных служб – «112».

Ранее стало известно о смертельном ДТП с участием трех автомобилей на трассе «Пермь – Екатеринбург».

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