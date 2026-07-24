В Прикамье произошло смертельное ДТП с участием трех автомобилей

Фото: поисково-спасательная служба КМО

24 июля 2026 года в 05:52 в Поисково-спасательную службу Кунгурского муниципального округа поступило сообщение от оперативного дежурного ЕДДС о дорожно-транспортном происшествии на 61-м километре трассы Р-243 Пермь — Екатеринбург.

По предварительным данным, произошло столкновение трех транспортных средств: автомобилей «Лада Ларгус», «Фольксваген Джетта» и грузовика MAN.

На место происшествия оперативно направились спасатели ГОР №1. После прибытия специалисты совместно с пожарными провели работы по стабилизации автомобилей и обеспечению пожарной безопасности.

С помощью гидравлического аварийно-спасательного инструмента спасатели извлекли из автомобиля «Лада Ларгус» тело погибшего водителя и передали его сотрудникам полиции.

В результате аварии погиб мужчина 1994 года рождения.

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