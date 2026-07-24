Власти Пермского края начинают выплачивать первые компенсации пострадавшим от паводков

Фото: с личной страницы Романа Водянова

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин заявил, что власти завершают предварительную оценку ущерба, нанесенную паводками жителям Октябрьского округа и села Кын. По словам главы региона, будут учтены потребности каждой семьи. Выплаты единовременной материальной помощи на первоочередные нужды в размере 15 тысяч рублей начнутся уже на следующей неделе, с 27 июля. Кроме того, пострадавшие могут получить до 200 тысяч рублей за утраченную мебель, бытовую технику и дрова. Отдельно будет выдаваться компенсация за потерянный урожай – до 25 тысяч рублей.

Фото: с личной страницы Романа Водянова

— В среду буду работать в Октябрьском округе. Лично проверю, как ведутся восстановительные работы и как организован процесс получения выплат жителями. Важно, чтобы каждый, кому положена помощь, получил ее своевременно и в полном объеме, — рассказал Дмитрий Махонин.

Фото: с личной страницы Романа Водянова

С самого начала ЧП на помощь жителям подтопленных территорий пришли тысячи неравнодушных пермяков – волонтеры, представители бизнеса, политики. В частности, депутат Государственной Думы, член фракции «Единая Россия» Роман Водянов заявил, что важно как можно скорее предоставить людям всё для восстановления нормальной жизни.

Фото: с личной страницы Романа Водянова

— Стихия нанесла Кыну тяжелый удар. Были разрушены мосты, затоплены десятки домов. Но с первого же дня были предприняты все необходимые меры. Людей оперативно разместили и накормили, спасатели и медики работали почти без сна. С понедельника люди, пострадавшие от паводка, начнут получать первые выплаты на самое необходимое. Такое решение принято благодаря нашему губернатору Дмитрию Махонину. Считаю это правильным. Время терять нельзя, деньги на восстановление нормальной жизни нужны людям здесь и сейчас. Отдельно скажу про сильно разрушенные дома. Каждый случай рассмотрят индивидуально. Специалисты Минстроя проведут экспертизу, после чего дом или отремонтируют, или предложат семье другое жилье. Параллельно дорожники и мостовики продолжают свою работу. Мониторинг ведем ежедневно, — отметил Роман Водянов.