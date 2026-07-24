В СберБанк Онлайн открылся маркетплейс цифровых стилей

Фото: пресс-служба Сбербанка

Цифровые карты, SberPay, QR-код и пуш-уведомления в СберБанк Онлайн теперь можно оформить в едином стиле. В разделе с цифровыми дизайнами карт появилась витрина с авторскими коллекциями. Функция уже доступна пользователям Android с версией приложения 17.8, а в дальнейшем появится и на iOS.

Найти новые оформления карт в приложении СберБанк Онлайн можно через поиск: нужно ввести запрос «дизайны карт», отметить карту, для которой хочется поменять внешний вид, и выбрать понравившийся дизайн.

Первыми в каталоге появились три авторские коллекции стоимостью 100 рублей каждая. Сейчас оплатить их можно рублями, в дальнейшем планируется добавить оплату бонусами Спасибо.

Коллекция «Игровой аватар», созданная совместно со стримером Асланом Шукашей, состоит из шести вариантов оформления для поклонников игровой культуры. «Проводники света» объединяет пять авторских работ художницы Кристины Сидоровой в области цифрового искусства, раскрывающих красоту, динамику и выразительность природного мира. Коллекция «Аниме 80-х со СберКотом и Кусей» переносит маскотов Сбера в эстетику японской анимации.

До конца года каталог будет ежемесячно пополняться новыми коллаборациями: совместными проектами с художниками, дизайнерами, артистами и авторами цифрового контента, а также тематическими выпусками к праздникам и памятным датам.

Кирилл Просвирин, управляющий директор, Дивизион «Кошелек Клиента» Сбербанка:

«Интерес к персонализации цифровых сервисов продолжает расти: пользователи хотят, чтобы привычные сервисы отражали их интересы. Поэтому мы добавили в приложение банка платные тематические коллекции. Скоро оплатить их можно будет не только рублями, но и бонусами Спасибо. У многих клиентов, особенно молодых, регулярно накапливается кешбэк, который можно будет использовать для эмоциональных покупок».

реклама, ПАО "Сбербанк", ИНН 7707083893, erid: 2W5zFJEvrsK