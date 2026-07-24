Для передачи «июльских» показаний счётчиков горячей воды остался один день

Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП
Пермский филиал «ЭнергосбыТ Плюс» напоминает клиентам о необходимости передать показания индивидуальных счётчиков для учёта потребления горячей воды. Очередной период приёма данных продлится до конца дня 25 июля.
Юридические лица могут направить данные с помощью дистанционных сервисов:
- личного кабинета клиента на сайте «ЭнергосбыТ Плюс»;
- мобильного приложения «ЭнергосбыТ Плюс»;
- сайта Пермского филиала «ЭнергосбыТ Плюс» в разделе «Для бизнеса». Форма передачи показаний на сайте доступна с 15 по 25 число каждого месяца.
Физические лица могут передать показания через онлайн-сервис своего расчётно-кассового центра (РКЦ):
- АО ВЦ «Инкомус»;
- ПАО «Пермэнергосбыт»;
- АО «КРЦ-Прикамье».
Уточнить, какой РКЦ обслуживает именно вас, можно в квитанциях за горячую воду.
Найти информацию обо всех способах передачи показаний можно на сайте «ЭнергосбыТ Плюс» в разделе «Клиентам/Как передать».
Обращаем внимание, что необходимо передавать показания, даже если ресурс не использовался. Это важно для качественного учёта данных ваших счётчиков.
Важно также соблюдать сроки поверки приборов учёта и направлять акты о пройденной поверке в ваш РКЦ, а юридическим лицам — также в Пермский филиал «ЭнергосбыТ Плюс».
Кроме того, показания приборов учёта и горячего, и холодного водоснабжения необходимо направлять и в ООО «Новогор-Прикамье». Способы передачи указаны на сайте компании.
реклама, АО "ЭнергосбыТ Плюс", ИНН 5612042824, erid: 2W5zFGKsrHo