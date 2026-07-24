В Перми гостей фестиваля «Причал» развезут ночные автобусы

Фото: Администрация города Перми

В Кировском районе Перми состоится пятый юбилейный фестиваль «Причал». В этом году его приурочили к 95-летию Судостроительного завода и 85-летию района.

Для гостей фестиваля администрация города организовала ночные автобусные маршруты. Автобусы 26 июля проследуют от остановки «Ул. Адмирала Ушакова» в направлении центра Перми.

Дополнительно с 23:00 на обычный маршрут выйдут автобусы №2 «Улица Победы – Центральный рынок», №15 «Южная – ДДК им.Кирова – Центральный рынок» и №20 «М/р Новый Крым - Центральный рынок».

«Дополнительные рейсы позволят посетителям добраться в центр города из Кировского района после окончания мероприятия», – сообщили в городском департаменте транспорта.

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