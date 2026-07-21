В Закамске с 24 по 26 июля пройдет юбилейный фестиваль «Причал»

Фото: пресс-служба краевого правительства

С 24 по 26 июля в Закамске состоится пятый фестиваль «Причал». В этом году событие приурочено сразу к двум юбилеям — 95-летию судостроительного завода и 85-летию Кировского района Перми. Фестиваль проходит при поддержке Президентского фонда культурных инициатив и станет главным мероприятием проекта «Выходные на набережной. Закамск — место силы».

Открытие фестиваля запланировано на пятницу, 24 июля. Первые мероприятия пройдут на площади возле проходной завода «Пермская судоверфь».

Основная программа развернется 25 июля на набережной Закамска. Гостей ждут главная и детская сцены, творческие мастер-классы, фуд-корт и различные интерактивные площадки рядом с Дворцом культуры имени Кирова. На модульном причале откроется вторая музыкальная сцена, откуда также будут отправляться речные прогулки на теплоходе «Москва».

Концерты и экологическая встреча состоятся в сквере у центра детского творчества «Исток». Еще одной необычной площадкой станет производственный цех «Пермской судоверфи», где выступит камерный оркестр «Орфей» (6+). Кроме того, мероприятия пройдут на Даче Синакевича и в центре «Исток» на улице Танцорова, 7. Здесь к 100-летию Клуба речников откроют тематическую выставку и организуют концерт.

Заключительный день фестиваля, 26 июля, посвятят пятилетию «Причала». В этот день фестивальная площадка полностью переедет на территорию «Пермской судоверфи» по адресу: улица Буксирная, 4. Для гостей подготовят две музыкальные сцены, мастер-классы, развлечения для детей, дизайн-маркет, арт-пространство о судостроении и показы фильмов о Перми. Все желающие смогут отправиться на экскурсию по предприятию и посетить заводскую столовую.

Речные прогулки на теплоходе «Москва» также будут начинаться с территории судоверфи. Новая площадка «Пространство встреч» объединит участников фестиваля разных лет и станет частью праздничной программы, посвященной юбилею проекта.

На сценах фестиваля выступят молодые пермские исполнители и музыкальные коллективы, среди которых «Смирный и друзья», «Ансамбль Воскресение», мультибалалаечник Андрей Киряков, группа ROCKY-2 и ансамбль «ИВАНЫ».

Финальным событием станет концерт российской группы «Калинов мост». Также зрителей ожидает масштабное мультимедийное шоу с использованием заводских кранов, если позволит погода.

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