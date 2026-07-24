В Прикамье освободились от подтопления все населенные пункты

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

Краевое ГУ МЧС России 24 июля сообщило об освобождении от воды трех приусадебных участков в деревнях Салаваты и Чайка Уинского муниципального округа. В Пермском крае не осталось подтопленных территорий после дождевого паводка.

Сутки назад, 23 июля, в результате спада уровня воды в реках Прикамья освободились от воды 11 жилых домов, 11 приусадебных участков в деревне Бикбай Октябрьского округа.

Пострадавших нет, работают силы и средства РСЧС региона.

Наиболее сильно от паводка пострадали населенные пункты Октябрьского округа. Окружные власти объявили сбор гуманитарной помощи для пострадавших жителей.

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