В Прикамье открыли сбор гуманитарной помощи жителям Октябрьского округа

Восстановительные работы после разрушительного паводка. Кадр из видео: глава Октябрьского муниципального округа Георгий Поезжаев | Соцсети

В минувшие выходные от сильных ливней и вышедших из берегов рек пострадали более 20 населенных пунктов Октябрьского округа. Часть из них уже освободилась от воды, часть до сих пор затоплена.

Жители деревень и сел потеряли документы, нажитое годами имущество. Администрация округа сообщила о начале сбора гуманитарной помощи землякам. В благом деле может принять участие каждый желающий.

Финансовую помощь с пометкой «Благотворительная помощь при ЧС» принимают ОО «Совет ветеранов Октябрьского района» и ТБОЦ Октябрьского округа. По всем поступлениям и расходам окружные власти составят отчет.

Для приема вещей открыли пункты – спортивный центр на ул. Ленина, 2 в поселке Октябрьский и администрация поселка Сарс на ул. Советской, 39. Требуются: посуда, бытовая химия, продукты длительного хранения, бутилированная вода, постельное белье, чистая одежда в хорошем или новом состоянии, школьные принадлежности. Помощь принимают ежедневно с 21 июля по 1 августа – с 10:00 до 15:00.

Жителям Октябрьского округа при полной или частичной потере имущества необходимо обращаться за выплатой материальной помощи по адресу: поселок Октябрьский, администрация округа, кабинет 308. Для получения дополнительной материальной помощи надо обращаться в МТУ №4 (Соцзащита) на ул. Ленина, 62.

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