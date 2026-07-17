В Перми рекомендуют не приближаться к телебашне на Крупской ближе 200 метров

Фото: Павел ШАТРОВ. Перейти в Фотобанк КП

Главная телебашня на ул. Крупской в Перми поменяет цвет. Пермский краевой радиотелевизионный передающий центр сообщил о предстоящем обновлении лакокрасочного покрытия 275-метровой конструкции.

Специалисты КРТПЦ приступят к покраске телебашни с 20 июля по 21 августа ежедневно за исключением выходных дней. На время работы монтажников вблизи передающих антенн возможна приостановка трансляции теле- и радиопрограмм. Вещание цифровых пакетов РТРС-1 и РТРС-2 с 09:00 до 20:00 20-24 июля будет осуществляться с пониженной мощностью.

Окраска верхних ярусов телебашни связана с риском разбрызгивания краски в радиусе до 200 метров. Несмотря на применение антиразбрызгивательных технологий, рекомендуется не находиться под башней и искать пути объезда, не оставлять автотранспорт поблизости с ней.

Подписывайтесь на наши Max, Телеграм, ВКонтакте, Одноклассники

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию: boris.merkushev@phkp.ru