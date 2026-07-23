Следственный комитет РФ расследует гибель жителя Крыма от атаки БПЛА

Фото: Следственный комитет России

Следственный комитет РФ приступил к расследованию атаки БПЛА на Крым. От полученных травм погиб мирный житель. Еще четверо человек пострадали, включая двоих детей. Об этом сообщили в ведомстве.

Ведомство устанавливает обстоятельства произошедшего, а также причастных к совершению преступлению лиц. Информацию от СК РФ получил «МК в Крыму».

Ранее издание сообщило о 17 пострадавших в Ялте после атаки беспилотника. Шесть человек поместили в стационар, трое находятся в тяжелом состоянии. После удара по многоэтажке выгорели семь квартир и произошло частичное обрушение фасадной части здания.

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