Лесопромышленники познакомили прикамцев с производственными площадками

Фото предоставлено "Свезой"

Лесопромышленная группа «Свеза» провела на комбинате в Уральском встречу с представителями малого и среднего бизнеса Пермского края. Кроме прочего, стороны обсудили новую систему взаимодействия.

После деловой части гости посетили производственные площадки комбината, где их познакомили с организацией технологического процесса и оценили, какие решения могут быть востребованы в работе фанерного предприятия.

Фото предоставлено "Свезой"

«Такие встречи имеют стратегическое значение для экономики региона. Они позволяют не только более точно верифицировать текущие запросы, но и формировать устойчивые кооперационные цепочки внутри Пермского края. Мы благодарим руководство комбината за готовность к открытому диалогу, который способствует укреплению промышленного суверенитета нашего региона», — прокомментировала Яна Астафурова, руководитель Центра межотраслевой кооперации Пермской ТПП.

По словам директора комбината «Свеза» в Уральском Дениса Мальцева, предприятие последовательно расширяет взаимодействие.

Такие встречи позволяют познакомиться с возможностями наших потенциальных партнеров, обсудить потребности комбината и определить перспективы дальнейшей совместной работы», — подчеркнул руководитель предприятия.

По итогам встречи Денису Мальцеву было вручено благодарственное письмо от Пермской торгово промышленной палаты за плодотворное сотрудничество и вклад в развитие делового партнерства в регионе.