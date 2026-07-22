Готовы на все 67: Сбер представил новые дизайны детской СберКарты к первому сентября

Фото: Сбер

Сбер представил лимитированную коллекцию детских СберКарт в трёх цветах к новому учебному году: их узор становится ярче под светом ультрафиолета. В рекламной кампании с анонсом новых дизайнов будет участвовать семья блогеров Кукояк — Денис, Лена и Василиса, известные своими семейными видео и юмористическими скетчами.

Помимо необычного дизайна карты помогут сэкономить на школьных товарах. До конца сентября собрать ребёнка в школу по детской карте банка выйдет вдвое выгоднее: до 50% стоимости покупок в категориях «Одежда и обувь», «Книги» и «Канцелярские товары» вернётся бонусами Спасибо.

До конца сентября школьные покупки по детской карте банка обойдутся семье вдвое выгоднее: за покупки одежды, обуви, книг и канцелярских товаров половина стоимости вернётся бонусами Спасибо.

Если у ребёнка уже есть детская СберКарта, родителям достаточно открыть Совместный платежный счёт или поделиться текущим счетом с супругой или супругом: кешбэк за школьные покупки начнёт начисляться автоматически. Если карты пока нет, её можно бесплатно оформить ребёнку от 6 до 13 лет — в СберБанк Онлайн или в удобном отделении банка. Новые владельцы детской СберКарты смогут получить дополнительную выгоду при покупке товаров к школе. За время действия предложения одна семья сможет вернуть до 4 000 рублей бонусами Спасибо.

Реклама, ПАО "Сбербанк", ИНН 7707083893, erid: 2W5zFG3BpL9