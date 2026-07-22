В Прикамье проведут массовое психолого-педагогическое обследование учащихся

Фото: Ольга ЮШКОВА.

Краевое министерство образования и науки издало приказ о проведении психолого-педагогического обследования и профилактике суицидального поведения обучающихся образовательных организаций. Обследование пройдет в 2026-2027 учебном году.

Обследование затронет ППО учащихся 6-11-х классов школ, а также несовершеннолетних студентов профессиональных образовательных учреждений. Его проведут в целях выявления учащихся с особенностями эмоционального реагирования и адаптационных возможностей, а также с суицидальным риском.

Обследование будет осуществляться с учетом прав и законных интересов обучающихся, а также с соблюдением требований к защите персональных данных. Регулярное педагогическое наблюдение возложат на классных руководителей и кураторов учебных групп. Им предстоит отмечать выявленные индикаторы эмоционального и социального неблагополучия в ЕИС «Траектория» не реже 1 раза в 2 недели.

Приказ вводит трехбальную систему индикаторов эмоционального и социального неблагополучия обучающихся, связанные с потенциальным суицидальным риском – 3, 2 и 1 балл. При оценке риска учитываются такие показатели, как пропуски уроков и занятий, резкое снижение успеваемости, хроническая неуспешность в обучении, переживание острой хронической ситуации в семье, повторяющиеся конфликты с одноклассниками и одногруппниками, нахождение в деструктивной и асоциальной социальной сети, повторяющиеся оскорбления и унижения со стороны сверстников, наличие серьезных хронических заболеваний и многое другое.

Накопление 4-5 балов потребует углубленного педагогического наблюдения и анализа уровня проявления иных индикаторов эмоционального и социального неблагополучия. Накопление 6 и более баллов являются пороговым значением эмоционального и социального неблагополучия, что требует проведение углубленной диагностики.

Проведение основного периода обследования намечено с 1 октября по 1 ноября, дополнительного – с 1 ноября по 25 января, предоставление свода данных – до 30 января.

Ранее стало известно о введении с нового учебного года в школах Прикамья оценок за поведение.

Подписывайтесь на наши Max, Телеграм, ВКонтакте, Одноклассники

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию: boris.merkushev@phkp.ru