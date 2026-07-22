В Перми с нового учебного года четыре школы введут оценки за поведение

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Сразу несколько школ Пермского края возобновят практику советских школ по оценке поведения учащихся. В Перми к забытому эксперименту присоединятся четыре образовательных учреждения.

В тестовом режиме с 1 сентября оценки за поведение начнут ставить в школах №77, №96, № 127 и предметно-языковой школе «Дуплекс». Отметки получат учащиеся со второго по восьмой класс. Поведение педагоги начнут оценивать по трехуровневой системе – «образцовое», «допустимое» и «недопустимое».

В городском департаменте пояснили, что результаты оценивания поведения школьников не учитываются при осуществлении текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации обучающихся и не могут стать основанием для отказа в допуске к государственной итоговой аттестации.

В 2026–2027 учебном году нововведение протестируют в каждом регионе России. В Прикамье к эксперименту присоединятся 10 школ, включая четыре из Перми. В их число также вошли: школы № 3 и №7 из Лысьвы, лицей №1 и Плехановская школа из Кунгура, школа «Алгоритм» из Гамово, школа №7 из Соликамска.

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