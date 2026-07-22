В Прикамье паводок подтопил 115 опор ЛЭП и три трансформаторные подстанции

Фото: пресс-служба Пермского филиала ПАО «Россети Урал»

Сотрудники компании «Россети Урал» продолжают восстановление электросетевой инфраструктуры в нескольких населенных пунктов Пермского края. Мощный дождевой паводок нарушил электроснабжение.

В зону подтопления попали 115 опор ЛЭП и три трансформаторные подстанции. Наиболее пострадали от негативного воздействия дождевого паводка 19 населенных пунктов Октябрьского муниципального округа: поселок Октябрьский; села Алмаз, Петропавловск, Русский Сарс, Большой Сарс, Ишимово, Леун и Снежное; деревни Атнягузи, Бикбай, Верх-Ирень, Енапаево, Колтаево, Мостовая, Сорокино, Сосновка, Тляково, Уразметьево и Усть-Арий.

Состояние энергообъектов, попавших в зону подтопления, находится под круглосуточным контролем специалистов Пермского филиала «Россети Урал».

В Прикамье открыли сбор гуманитарной помощи жителям Октябрьского округа. В минувшие выходные округ пострадал от сильных ливней и паводка.

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