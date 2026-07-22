Скорость и единство: прикамские нефтепроводчики разыграли медали Летней Спартакиады

Фото предоставлено нефтепроводчиками

Атмосфера спортивного азарта, честной борьбы и командного духа объединила прикамских нефтепроводчиков на Летней спартакиаде Пермского РНУ АО «Транснефть – Прикамье». Соревнования по легкой атлетике и мини-футболу прошли на стадионе «Динамо» в г. Перми.

На беговых дорожках смешанной эстафеты нефтепроводчики боролись за каждую секунду. В составе команды НПС «Мостовая» свой вклад в завоевание бронзовых медалей внес ветеран СВО Андрей Хренов.

По итогам двух этапов победителем Летней спартакиады стала команда ЛПДС «Пермь». «Серебро» завоевали работники аппарата управления, третье место заняла команда площадки Осенцы.

Фото предоставлено нефтепроводчиками

Спортсмены показали высокий уровень подготовки, сплоченность и волю к победе. Создав на стадионе атмосферу настоящего праздника, болельщики активно поддержали коллег.

Победители и призеры награждены кубками, медалями и дипломами. Впереди - новые победы и высокие достижения на спортивных площадках и в профессиональной деятельности!