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НовостиЭкономика22 июля 2026 3:31

Прикамье возобновило отправку пшеничных отрубей в Киргизию

За погода регион отгрузил более 1 тысячи тонн продукции
Павел ШАТРОВ

Фото: Павел ШАТРОВ. Перейти в Фотобанк КП

Предприятия Прикамья с этого года возобновили экспортные поставки пшеничных отрубей в Киргизию. В период с 1 января по 21 июля в республику Средней Азии пермяки отгрузили 1 088 тонны продукции.

По данным управления Россельхознадзора по Пермскому краю, за аналогичный период прошлого года вывоз пшеничных отрубей в Киргизию не осуществлялся. Продукция сельхозпереработки является ценным источником нерастворимой клетчатки, витаминов группы B и минералов.

Одну из крупных партий отгрузили на прошлой неделе, 17 июля. Краевое ведомство провело карантинный фитосанитарный контроль 128 тонн пшеничных отрубей. Ранее все партии поставленной в Киргизию продукции успешно прошли соответстие фитосанитарным требованиям. На них оформили соответствующие сертификаты.

За первые три месяца года Киргизия уже получила 704 тонны пшеничных отрубей с пермской пропиской.

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