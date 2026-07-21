Акваторию реки Мулянки в Перми от разлива нефти перекрыли 18 рубежей защиты

Фото: Министерство природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Пермского края

В Перми продолжается работа по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации. Сообщения о загрязнении акватории реки Мулянки появились 17 июля. Местные жители заметили на воде пятна, похожие на нефтепродукты.

Краевое Минприроды в ежедневном режиме проводит заседания специально созданной межведомственной рабочей группы. О текущем статусе по ликвидации последствий излива нефтепродуктов докладывает руководство ООО «ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез».

По состоянию на 21 июля, акваторию Мулянки перекрывают 18 рубежей защитных заграждений из 87 бонов. Приоритетной задачей остается сбор нефтепродуктов с водной глади. После этого специалисты приступят к рекультивации береговой линии реки.

Для исключения попадания остатков нефтяной пленки в Каму дополнительно установили заградительную дамбу в районе ул. Строителей. В ближайшие дни ООО «ЛУКОЙЛ-Пермь» из Республики Коми направит аварийно-спасательное формирование, имеющее опыт ликвидации экологических аварий. Работа ведется круглосуточно в две смены.

Росприроднадзор проводит комплекс мероприятий по мониторингу состояния окружающей среды, на 22 июля намечен отбор проб грунта. Краевой Роспотребнадзор после проверки атмосферного воздуха не выявил превышений предельно допустимых концентраций вредных веществ. Волонтеры и сотрудники Пермского зоопарка из зоны риска продолжают спасение водоплавающих птиц.

Для точной оценки площади загрязнения акватории Мулянки применят БПЛА.

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