В Перми на реке Мулянка обнаружили нефтянные пятна Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Перми специалисты выясняют причины появления тёмных пятен на поверхности реки Мулянки. Сообщения о загрязнении появились 17 июля, когда местные жители заметили на воде следы, похожие на нефтепродукты. Фотографии и видеозаписи очевидцы опубликовали в сообществе «Мой город Пермь».

После поступившей информации на место выехали специалисты. Они обследовали реки Мулянка и Пыж, отобрали пробы воды для лабораторных исследований и установили на водоёме боновые заграждения, чтобы не допустить распространения возможного загрязнения.

В настоящее время эксперты определяют площадь загрязнённого участка и проводят анализ воды и почвы. Проверку также проводят природоохранная прокуратура, Росприроднадзор и Министерство природных ресурсов Пермского края.

Официальных заявлений от природоохранных ведомств пока не поступало. При этом под одной из публикаций в сообществе «Мой город Пермь» спасатель Виталий Юрьев сообщил, что работы по ликвидации последствий происшествия уже ведутся.

Если результаты лабораторных исследований подтвердят разлив нефтепродуктов, в отношении ответственных лиц могут принять меры в соответствии с законодательством, вплоть до уголовно-правовой оценки их действий.

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