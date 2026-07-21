Врач из Крыма рассказал об обостряющихся в жару болезнях

Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

Жаркая погода и безоблачное небо с ярким солнцем не только дарят радость, но и таят большую опасность. Прогулка в жару или длительное нахождение на улице смогут значительно ухудшить самочувствие даже здорового человека.

В первую очередь стоит опасаться людям с хроническими неинфекционными заболеваниями. Об этом рассказал «МК в Крыму» главный внештатный специалист по медицинской профилактике республиканского Минздрава Владимир Мещеряков.

По словам эксперта, большая опасность подстерегает «обладателей» заболеваний сердечно-сосудистой системы, включая артериальную гипертензию, ишемическую болезнь сердца, различного рода аритмии. Далее в списке опасных болезней следуют заболевания органов дыхания, эндокринные заболевания, включая сахарный диабет, заболевания желудочно-кишечного тракта.

«Людям, которые имеют в возрастном багаже подобные заболевания, нужно соблюдать рекомендации лечащего врача: регулярно принимать препараты, которые назначены по схеме, соответствующей жаркой погоде, чтобы избежать возможных осложнений», – отмечает Владимир Мещеряков.

Эксперт также назвал временные рамки, безопасные для выхода на разогретый воздух. По возможности не стоит находиться длительное время на открытом воздухе, тем более под прямыми солнечными лучами, в период с 10:00 до 18:00. По пути на работу следует выбирать теневую сторону улицы и тень деревьев. Передвигаться необходимо не торопясь и без высокого темпа, чтобы нагрузка на все органы и системы была минимальной.

«В условиях жары все физические упражнения, зарядку, занятия спортом нужно переносить на самое прохладное время суток: либо на утренние часы, либо на поздние вечерние», – подчеркивает эксперт.

В жару рацион питания должен включать больше овощей и фруктов, меньше – калорийной пищи. Отправляясь на пляж, нужно взять заранее вымытые овощи, фрукты и категорически избегать скоропортящихся продуктов – молочную и кисломолочную продукцию, заправленные майонезом салаты и холодные закуски.

По мнению Владимира Мещерякова, все это быстро портится, развиваются болезнетворные бактерии, вызывающие острые кишечные инфекции. Важно соблюдать питьевой режим. Для людей, имеющих хронические неинфекционные заболевания, он должен быть согласован с лечащим врачом.

Еще к одной опасностью для здоровья в летний отдых эксперт относит псевдорасслабление, связанное с вредными привычками. Любые алкогольные напитки, даже слабоалкогольные, необходимо исключить. Алкоголь усиливает теплообмен и в жару под его воздействием организм теряет еще больше жидкости. Обезвоживание наступает очень быстро, что крайне опасно, особенно для людей возрастных. Оно чревато осложнениями, которых боятся многие из нас - инфаркт, инсульт, различные тромбоэмболическими осложнениями.

Владимир Мещеряков также не советует резко погружаться в море или пресноводный водоем, тем более – нырять. Резкий температурный перепад от жаркой воздушной массы к прохладной воде приводит к спазму сосудов и повышает риск усугубления аритмии, сгущения крови, тромбоэмболии, инфарктов и инсультов.

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