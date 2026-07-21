В Октябрьском округе Прикамья от воды освободился 61 дом

Фото: глава Глава Октябрьского муниципального округа Георгий Поезжаев | Соцсети

В Октябрьском муниципальном округе стабилизируется паводковая ситуация. Самая южная часть Прикамья наиболее сильно пострадала от мощных ливней и вышедших из берегов рек. В зону подтопления попали десятки жилых домов.

Минтербез Прикамья сообщил об освобождении от воды к утру 21 июля 61 дом и приусадебный участокв четырех населенных пунктах Октябрьского округа: 48 домов – в селе Ишимово; восемь – в поселке Русский Сар; один – в деревне Бикбай; четыре - в деревне Биктулка.

В ходе проведения эвакуации населения Пермская краевая служба спасения из подтопленных домов и территорий спасла 20 человек, включая троих детей. Всего за помощью обратилось 36 семей. Они разместились у родственников.

Краевые власти инициировали проведение оценки поврежденного и утраченного имущества жителями пострадавших от паводка населенных пунктов. После проведения необходимых процедур им выплатят необходимую материальную помощь. Для ее получения необходимо обращаться в сектор ГО и ЧС администрации Октябрьского округа.

Минтранс Прикамья, краевое управление автомобильных дорог и транспорта продолжают работу по восстановлению мостов и дорог, размытых в ходе дождевого паводка. Восстановлен проезд по двум временным мостам через реки Алмаз и Атер.

Последствия устранения паводка в регионе поставила на контроль краевая прокуратура. По данным ГУ МЧС Прикамья, в зоне подтопления остаются 11 жилых домов, 13 приусадебных участков в деревне Бикбай Октябрьского округа и деревне Салаваты Уинского округа.

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