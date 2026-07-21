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В ближайшие 5–10 лет ИИ станет цифровым исполнителем сложных задач

Такой прогноз озвучил первый заместитель Председателя Правления Сбербанка Александр Ведяхин на Всемирной конференции по искусственному интеллекту (WAIC) в интервью китайскому изданию iFeng. Он отметил, что сейчас главный рубеж рынка — перейти к ИИ как цифровому исполнителю.

Александр Ведяхин, первый заместитель Председателя Правления Сбербанка:

«На горизонте 5–10 лет мы увидим переход от концепции "ИИ как интерфейс", когда человек формулирует запрос и получает ответ, к "ИИ как цифровому исполнителю", который самостоятельно планирует и доводит до результата многоэтапные задачи. Это уже происходит на практике».

Так, в Сбере ИИ-агенты уже сравнивают предложения поставщиков, ведут переговоры и завершают ряд закупочных сделок без участия сотрудников. В конце 2025 года мы выдали корпоративному клиенту первый в России полностью автономный кредит — от заявки до решения без участия сотрудников банка. В 2026 году Сбер планирует перевести в автономный режим до половины сделок для среднего и крупного бизнеса.

Ещё один важный процесс для обеспечения перехода к ИИ как цифровому исполнителю — масштабирование.

Александр Ведяхин, первый заместитель Председателя Правления Сбербанка:

«По нашим оценкам, сам искусственный интеллект сегодня внедряют 20–30% российских компаний, но ИИ-агентов, дающих измеримый экономический эффект, пока используют лишь единицы. На горизонте 5–10 лет мы ожидаем, что агентная экономика станет нормой рынка. По нашим расчётам, эффект от внедрения ИИ для российской экономики может превысить 11,2 трлн рублей — это более 6% ВВП. Мы увидим научные и промышленные прорывы в самых разных областях: от кибербезопасности и экономики до биотеха и умных материалов. ИИ-агенты станут активными и привычными участниками различных процессов и диалога с человеком».

Ключевым технологическим рубежом на этом пути будет не рост параметров моделей, а надёжность автономного действия. Это подразумевает способность агента брать на себя роль экономического субъекта, то есть по доверенности распоряжаться средствами и ресурсами, оставаясь при этом предсказуемым и подотчётным. Александр Ведяхин также отметил, что одним из показателей стремительного развития современных моделей искусственного интеллекта становится их прогресс в прохождении теста Humanity's Last Exam. Лучшие модели уже более чем вдвое улучшили результаты по сравнению с прошлым годом.

Другим важным трендом в развитии искусственного интеллекта становится переход ИИ из виртуального мира в физический. Эксперт прогнозирует, что Physical AI продолжит активно развиваться в самых разных направлениях, чтобы воплотить главную задачу технологий — быть помощником человеку. Локомотивом развития будет не столько рост вычислительных мощностей, сколько слияние агентного ИИ с новой инфраструктурой: энергетикой, материалами, производством.