В Октябрьском округе восстановили переправы через реки Алмаз и Атер после паводка Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Октябрьском округе продолжаются работы по ликвидации последствий дождевого паводка. Уровень воды постепенно снижается: от подтоплений освобождаются жилые дома и придомовые территории. Ситуацию специалисты держат на постоянном контроле.

По поручению губернатора Дмитрия Махонина к аварийно-восстановительным работам привлечены региональные оперативные службы, а также специалисты краевых министерств транспорта и социальной политики.

Помощь жителям, чьи дома пострадали из-за паводка, оказывают сотрудники администрации округа и социальные участковые. Все обращения рассматриваются в оперативном порядке. На сегодняшний день за поддержкой обратились 36 семей. Сейчас они временно проживают у родственников. Специалисты проводят обследование поврежденного имущества, после чего жителям будет оказана необходимая финансовая помощь.

Одним из направлений работы стало восстановление дорожной инфраструктуры. Специалисты Минтранса и управления автомобильных дорог и транспорта восстановили проезд по двум временным мостам через реки Алмаз и Атер, которые были повреждены из-за сильного потока воды. Эти переправы были построены на период капитального ремонта основных мостов.

Также продолжается ремонт местных дорог. В работах участвуют службы администрации Октябрьского округа и жители населенных пунктов. Так, активная помощь местных жителей позволила восстановить мост в селе Енапаево.

Жителям округа, пострадавшим от паводка, напоминают: для оформления материальной помощи необходимо обратиться в сектор ГО и ЧС администрации Октябрьского округа по адресу: рп. Октябрьский, ул. Ленина, 57, кабинет 308.

Также можно обратиться в отдел социальной защиты населения: рп. Октябрьский, ул. Ленина, 62, кабинет 3. Телефон для связи: 2-14-67.

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