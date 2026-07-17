В Прикамье часть передающих станций временно отключат телерадиовещание

Фото: Ольга ЮШКОВА.

Пермский краевой радиотелевизионный передающий центр (КРТПЦ) информирует о планируемых краткосрочных отключениях средств телерадиовещания в период с 20 по 26 июля. Временно отключат вещание цифровых пакетов РТРС-1 и РТРС-2.

Под краткосрочные отключения попадут:

– 20 июля с 10:00 до 16:00 Новый (РТРС-1) продолжительностью до 1 часа;

– 21 июля с 09:00 до 18:00 Барда (РТРС-1, РТРС-2, «Радио России», «Бардымские зори») продолжительностью до 10 минут;

– 23 июля с 11:00 до 17:00 Оса (РТРС-1, РТРС-2);

– 23 июля с 11:00 до 17:00 Ишимово (РТРС-1, РТРС-2).

Во время проведения работ на экранах телевизоров может появиться надпись об отсутствии сигнала. Настройки менять не нужно, после завершения работ телеканалы и радио будут доступны в обычном режиме.

Ранее КРТПЦ рекомендовал не приближаться к телебашне на ул. Крупской в Перми ближе 200 метров. Ограничения введут на месяц с 20 июля.

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