Сразу два уроженца Перми приняли участие в съёмках криминальной комедии «Нам кранты»

Фото предоставлено МТС

Сюжет сериала строится вокруг троих друзей детства Буслая, Сержанта и Мансура, которые решают быстро заработать и отправляются на заброшенную стройку, чтобы разрезать и сдать на металл старый башенный кран. Однако конструкция падает на машину местного авторитета, что запускает цепочку нелепых событий.

Фото предоставлено МТС

Съёмки проходили в Перми и Добрянке. По словам режиссёра, выбор локаций был неслучаен: ему хотелось рассказать историю в близких и знакомых с детства местах.

Фото предоставлено МТС

Александр Собичевский родился в Перми в 1986 году, в 2018 году окончил Московскую школу кино. Ранее он работал над проектами «Я богиня» и «Барабашка». Для Андрея Прыткова это не первый опыт работы в кино: в 2013 году он сыграл хулигана Градусова в полнометражном фильме «Географ глобус пропил», а также снимался в сериалах «Реальные пацаны», «Кризис нежного возраста», «Кресло» и «Попадос».

Сценарий «Нам кранты» написал Илья Шошин, участвовавший в разработке сериала «Дорогой родственник». Производством занималась студия LOOKFILM совместно с онлайн-кинотеатром «КИОН». Первый эпизод проекта был представлен в конкурсной программе фестиваля сериалов «Пилот» в 2025 году.

Фото предоставлено МТС

Главные роли в сериале исполнили Макар Хлебников, Антон Шокалюк и Шарифбек Закир. В проекте также снялись Тимофей Трибунцев, Тося Чакина, Елизавета Ищенко, Елизавета Кононова и другие.

Фото предоставлено МТС

Премьера нового сериала состоится 31 июля эксклюзивно в онлайн-кинотеатре «КИОН».