Поезда следуют с многочасовой задержкой после схода вагонов в Прикамье

Фото: Андрей АБРАМОВ. Перейти в Фотобанк КП

Федеральная пассажирская компания (ФПК) сообщила об изменении времени отправлений с начальных станций нескольких поездов. Корректировки внесли на время продолжения работ по восстановлению железнодорожных путей поле схода вагонов на участке «Кишерть – Шумково» в Пермском крае.

Поезд №74 сообщением «Санкт-Петербург – Тюмень» отправится 18 июля не ранее 01:30 (время – московское) вместо 13:45 17 июля; №70 «Москва – Чита» – 17 июля не ранее 21:00 вместо 13:20; №150 «Санкт-Петербург – Челябинск» – 18 июля не ранее 01:40 вместо 14:20 17 июля; №73 «Тюмень – Санкт-Петербург» – 17 июля не ранее 17:00 вместо 15:20; №210 «Москва – Лабытнанги» – 17 июля не ранее 15:00 вместо 12:50. Пассажиры получают необходимую информацию обо всех изменениях по СМС.

«Железнодорожники делают все возможное для восстановления движения и сокращения времени отставания от графика пассажирских поездов», – дополнили «КП-Пермь» в ФПК.

Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело после схода вагонов в Прикамье. Железнодорожная авария причинила крупный ущерб. Движение поездов по одному пути восстановили через сутки.

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