В Прикамье восстановили движение поездов по одному пути после схода вагонов

Пресс-служба Свердловской железной дороги сообщила о восстановлении движения поездов по одному пути на участке «Кишерть – Шумково» в Прикамье. Пассажирские поезда следуют по обычному маршруту с 21:43 (мск) 16 июля.

Движение поездов временно приостановили в ночь на 16 июля после сход с рельсов шести вагонов с глиноземом и одной секции локомотива. Пассажирские поезда запустили измененными маршрутами в обход поврежденного участка через станции: «Кузино», «Лысьва», «Екатеринбург», «Нижний Тагил» и «Чусовская».

Железнодорожники убрали сошедшие вагоны из габарита путей, провели земляные работы по формированию насыпи и подготовке площадки для укладки новой рельсошпальной решетки. Работы по восстановлению движения по второму пути продолжатся 17 июля.

РЖД принимает меры по сокращению времени задержки движения поездов.

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