Концерт, мастер-классы и ярмарка мастеров:18 июля в пространстве «ИльТЮЗион» пройдет день Осинского округа

Фото предоставлено пресс-службой предприятия «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ».

Этнографический фестиваль «Лето в ИльТЮЗионе» приглашает жителей и гостей Перми узнать больше о жемчужине Прикамья – старинном городе Оса, который с трёх сторон окружён реками. Здесь есть купеческие улочки, старинные храмы и захватывающие виды, которые хранят память о крестьянском восстании Емельяна Пугачёва. В этом году город отмечает 435-летие.

С 14:00 творческие коллективы представят большую концертную программу «Оса юбилейная», объединив на одной сцене артистов разных поколений. Зрители услышат выступления вокального ансамбля «Родная песня» и детской студии народного пения «Потешки», а также увидят танцевальные номера.

Гостей фестиваля ждет насыщенная интерактивная программа. Желающие смогут принять участие в бесплатных мастер-классах по созданию изящных украшений, плетению «фито-ковриков» и изготовлению традиционных текстильных кукол.

Фото предоставлено пресс-службой предприятия «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ».

Атмосферу ярмарки создаст выставка-продажа изделий ручной работы: уникальный домотканый текстиль, дизайнерские украшения, носки ручной вязки, а также натуральные угощения — пастила, фрипсы и ароматный чай.

Пространство «ИльТЮЗион» находится возле Пермского театра юного зрителя по адресу: ул. Пермская, 66.

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