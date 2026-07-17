В Перми определили финалистов «ПолитЗавода»

Фото: permkrai.er.ru

В четверг, 16 июля, на базе регионального исполкома «Единой России» объявили результаты ежегодного кадрового проекта для молодёжи «ПолитЗавод». Организаторами выступают партия совместно с «Молодой Гвардией».

«ПолитЗавод» представляет собой образовательную платформу, цель которой — рост политической компетенции среди молодых людей, становление лидерских навыков и воспитание активной гражданской позиции.

Фото: permkrai.er.ru

Региональный этап проводился в гибридном формате на базе Высшей партийной школы. На протяжении полутора месяцев свыше ста жителей Прикамья прослушали лекции ведущих политтехнологов, депутатов Госдумы и федеральных экспертов, поучаствовали в очных стратегических сессиях, мастер-классах и встречах с общественными деятелями.

Фото: permkrai.er.ru

В заключительном мероприятии сезона принял участие руководитель регионального отделения «Единой России» Пермского края, депутат краевого парламента, координатор проекта «Моя карьера с Единой Россий» Станислав Швецов и руководитель «Молодой Гвардии» Пермского края Леонид Новохатский.

Фото: permkrai.er.ru

В рамках встречи участники провели дебаты, а по завершении сезона им вручили сертификаты. Уже на следующей неделе десять победителей регионального этапа отправятся на Всероссийский форум «Гвардейск», который пройдёт с 27 июля по 3 августа в военно-патриотическом лагере имени Героя СССР Фёдора Охлопкова в Ржевском округе Тверской области.

Ожидается, что там соберутся порядка двух тысяч человек из разных регионов страны. Для молодёжи подготовлена насыщенная образовательная и практическая программа: выступления федеральных экспертов, встречи с политиками и ветеранами СВО, дебатные турниры и работа над командными проектами. Отдельным блоком значится грантовый конкурс «Росмолодёжь.Гранты», где финалисты смогут презентовать собственные социальные инициативы и побороться за средства на их воплощение.

Фото: permkrai.er.ru

«„ПолитЗавод“ и форум „Гвардейск“ — важные инструменты работы с молодёжью: они помогают раскрывать потенциал активных ребят, давать им реальные инструменты для общественно полезной деятельности и формировать кадровый резерв ответственных лидеров. Горжусь тем, как проявили себя наши финалисты, и желаю им достойно представить Пермский край на федеральной площадке», — подытожил Станислав Швецов, отметив, что его молодогвардейская жизнь тоже началась с форума «Гвардейск» в Липецке в 2012 году.