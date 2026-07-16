В Перми у новой арены на улице Строителей закроют движение всех видов транспорта

Схема: Министерство транспорта Пермского края

Краевой Минтранс сообщил «КП-Пермь» о временном ограничении движения всех видов транспорта на участке ул. Строителей в районе возведения «Пермь-Арены». Движение прекратят в течение трех предстоящих ночей.

Участок дороги закроют 17, 18 и 19 июля с 23:00 до 06:00. Подрядчик проведет дорожные работы ночью, чтобы не мешать автомобильному трафику днем.

Автомобилистов просят с пониманием отнестись к временным неудобствам и заранее планировать поездки.

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