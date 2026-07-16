В Прикамье на время восстановительных работ изменили расписание поездов

Кадр из видео Центрального МСУТ СК РФ

В Пермском крае на участке 1566 км «Кишерть – Шумково» Свердловской железной дороги 15 июля в 23:31 произошел сход грузового поезда. С рельсов сошли шесть вагонов с глиноземом и одна секция локомотива.

Над устранением последствий схода к месту ЧП прибыли 270 рабочих, два восстановительных поезда, автотракторная и специализированная техника. По уточненной информации, сход произошел в результате аномального количества осадков и деформации насыпи. Повреждено 200 метров пути и опоры контактной сети.

Фото: Уральская транспортная прокуратура

В связи с восстановительными работами в пути следования задержали несколько пассажирских поездов. По данным Федеральной пассажирской компании, часть поездов направили измененными маршрутами с выходом на станцию «Пермь-2» : №73 «Тюмень – Санкт-Петербург», №69 «Чита – Москва», №149 «Челябинск – Санкт-Петербург», №109 «Новый Уренгой – Москва» – через станции «Кузино» и «Лысьва»; №1 «Владивосток – Москва, №85 «Серов – Москва» – через станции «Екатеринбург», «Нижний Тагил» и «Чусовская».

Поезда №72 «Санкт-Петербург – Екатеринбург», №2 «Москва – Владивосток» и №802 «Пермь – Екатеринбург» отправят через станции «Чусовская» и «Нижний Тагил» с выходом на основной маршрут по станции «Екатеринбург».

Пассажирам следующих с задержкой более 4 часов поездов обеспечат питанием на станциях «Пермь», «Екатеринбург» и «Шувакиш». Сотрудники поездных бригад оказывают всестороннюю помощь и содействие.

Пресс-служба СвЖД ранее сообщила о порядке следования пригородных поездов в Пермском крае. Поезда №6192 «Верещагино – Кордон», №7164 «Пермь – Кордон» следуют до станции «Кунгур» и не курсируют на участке «Кунгур – Кордон». От станции «Кунгур» до станции «Кишерть» организовали перевозку пассажиров автотранспортом.

Поезда №7166 «Пермь – Кишерть» и №7170 «Верещагино – Кишерть» следуют до станции «Кунгур», на участке «Кунгур – Кишерть» не курсируют. Поезд №7175/7163 «Шаля – Кордон – Пермь-2» отменен.

Фото: Центральное МСУТ СК РФ

На месте схода вагонов работают следователи Центрального МСУ СК РФ. Следственные органы проводят проверку нарушения правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта, устанавливают обстоятельства происшествия. Пострадавших в результате схода грузового состава нет.

Пермская транспортная прокуратура взяла на контроль мероприятия по приведению железнодорожной инфраструктуры в нормативное состояние, а также соблюдение прав пассажиров в связи с изменением графика движения поездов.

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