В Прикамье замедлила рост средняя цена на автомобильное топливо

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На АЗС Пермского края продолжает расти стоимость всех марок автомобильного топлива. За вторую неделю июля Росстат отметил незначительное снижение роста до 1,59 руб. за литр – с 78,01 до 79,60 руб. Неделей ранее был отмечен всплеск сразу на 4,56 руб.

Средняя цена за литр бензина марки АИ-92 выросла с 74,49 до 75,96 руб., АИ-95 – 80,33 до 81,99 руб., АИ-98 – 96,22 до 98,12 руб. В ПФО самый дорогой бензин теперь на заправках Чувашии – в среднем 80,38 руб. В целом по России средняя цена за литр автомобильного топлива за неделю выросла с 74,01 до 75,84 руб., в Приволжском округе – с 72,04 до 73,18 руб.

По состоянию на 13 июля, стоимость дизельного топлива в Прикамье выросла еще на 1,53 руб. до 89,44 руб. за литр, ПФО – с 81,79 до 83,02 руб., в целом по России – с 87,06 до 91,21 руб.

Росстат проводит мониторинг цен автомобильного и дизельного топлива на 1,8 тыс. АЗС в 280 городах страны.

В Прикамье на АЗС «Нефтехимпром» завезли бензин АИ-92 и АИ-95. Действует лимит на заправку автомобильным топливом.

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