В Прикамье на АЗС «Нефтехимпром» завезли бензин АИ-92 и АИ-95

Фото: Артем КИЛЬКИН. Перейти в Фотобанк КП

Утро 16 июля началось с хороших новостей для автомобилистов Прикамья. Сеть АЗС «Нефтехимпром» возобновила продажу автомобильного топлива. Действует лимит на отпуск бензина АИ-95 и «дизель».

На АЗС Перми бензин марки АИ-95 продают: ул. Макаренко, 27, ул. Локомотивная, 3, ул. Трамвайная, 35, ул. Ушакова, 41; в Краснокамске – ул. Геофизиков, 16; Добрянка – ул. Розы Люксембург, 68; Горнозаводск – станция «Дружба». Самый широкий ассортимент топлива компания «Нефтехимпром» предлагает в Нытве на ул. Володарского, 90 – ДТ, АИ-92 и АИ-95.

Действует лимит продажи автомобильного топлива для физических лиц в бак или канистру: бензины – до 20 литров, ДТ – до 200 литров.

Ситуация на топливном рынке Пермского края стабилизируется. Об этом сообщили в администрации губернатора Прикамья по итогам заседания оперативного штаба по топливному обеспечению.

Подписывайтесь на наши Max, Телеграм, ВКонтакте, Одноклассники

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию: boris.merkushev@phkp.ru