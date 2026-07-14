Расширяем горизонты: Усольский калийный комбинат - участник выставки Иннопром-2026

С 6 по 9 июля в Екатеринбурге прошла XVI Международная промышленная выставка «Иннопром». На главной индустриальной выставке России формируется повестка развития отечественной промышленности и выстраиваются международные связи.

В 2026 году событие проходило под темой «Индустрия 360: производство без границ». Участниками стали более 850 компаний. Промышленный потенциал Пермского края представила делегация региона во главе с губернатором Дмитрием Махониным.

По приглашению Министерства промышленности и торговли Пермского края Усольский калийный комбинат был представлен на объединенном стенде Пермского края как одно из ведущих предприятий региона. Усольский калийный комбинат представили начальник управления коммуникаций Елена Емельянова, заместитель директора по закупкам (по проектной деятельности) дирекции по закупкам Алексей Першонков и начальник управления технического развития Константин Ключарёв.

Елена Емельянова, начальник управления коммуникаций Усольского калийного комбината:

- Участие предприятия в «Иннопроме2026» - это уникальная возможность продемонстрировать собственную продукцию, рассказать о ее преимуществах и выстроить прямой диалог со своей целевой аудиторией, отраслевыми экспертами и представителями органов власти. Это возможность быть в центре отраслевой повестки и вносить свой вклад в развитие российской промышленности.

Деловая программа «Иннопрома2026» включила свыше 100 мероприятий, в том числе форум производителей компонентов России, стратегические сессии по цифровизации, искусственному интеллекту, робототехнике, а также пленарные заседания с участием премьерминистров стран России, Армении, Белоруси, Казахстана и Киргизии.

Алексей Першонков, заместитель директора по закупкам (по проектной деятельности) Усольского калийного комбината:

- Главная цель участия представителей комбината заключалась в продвижении инновационных решений и поиске новых партнеров для расширения промышленной кооперации. Некоторые технические решения, представленные на выставке, для меня были открытием, особенно когда такие решения реализуют предприятия малого и среднего бизнеса.

Константин Ключарев, начальник управления технического развития Усольского калийного комбината:

- Выставка работает на развитие промышленности. Больше всего порадовала практическая направленность: здесь не про абстрактные концепции, а про реальные решения, которые можно внедрять уже сейчас. На стендах показывали не макеты, а работающую технику — промышленные роботы, станки, системы автоматизации. Сразу видно, где и как это возможно применить на производстве.

Насыщенная деловая программа, встречи с представителями власти и бизнеса, а также знакомство с передовыми разработками позволили Усольскому калийному комбинату продемонстрировать свой технологический потенциал и определить перспективные направления для дальнейшего развития.

Усольский калийный комбинат занимается разработкой лицензионного участка Верхнекамского месторождения калийно-магниевых солей.

В зоне деятельности комбината сосредоточено около 35% мировых запасов калия. При этом содержание калия в руде также является одним самых высоких в мире.

Предприятие дважды становилось победителем регионального этапа Всероссийского конкурса «Российская организация высокой социальной эффективности», заняв первое место сразу в двух номинациях «За создание и развитие рабочих мест в организациях производственной сферы» и «За развитие кадрового потенциала в организациях производственной сферы». На сегодняшний день на предприятии создано более 3500 рабочих мест.

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