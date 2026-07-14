В Перми на одну женщину-миллионера стало больше

Фото предоставлено ПЗСП

На два миллионера уже стало больше этим летом в Перми. ПЗСП продолжает подводить итоги масштабной акции «Купи квартиру — получи шанс на миллион», которая стала ярким событием на региональном рынке недвижимости. За год проведения акции уже восемь жителей Перми стали обладателями миллиона рублей, а впереди — еще один этап и счастливчик.

«Каждый месяц всё больше пермяков делают выбор в пользу нашей компании, а мы благодарим их и превращаем покупку квартиры в настоящий праздник, даря миллион рублей на исполнение мечты: новый ремонт, путешествие и другие события, которые принесут радость их семьям», — отмечает генеральный директор АО «ПЗСП» Евгений Дёмкин.

В июле удача улыбнулась Ирине Ромодиной, которая купила квартиру в новом жилом комплексе «Три Девятых» на ул. Кронштадтской, 39, расположенном в треугольнике улиц Плеханова, Екатерининской и Шоссе Космонавтов. Это серия домов класса “комфорт+”, где цены начинаются от 5 млн рублей.

Главное отличие «Три Девятых» от остальных жилых домов Перми — двухуровневый двор-парк на стилобате, который будет наполнен разнообразными площадками для отдыха и игр. Концепция двора — бесконечная прогулка и увлекательное времяпрепровождение для всех жителей. Здесь будут площадки для детей с песочницей, горками и интерактивными элементами. Для подростков и взрослых – спортивная площадка и лаунж-зоны. За счёт уникального ландшафта на стилобате все зоны будут окружены озеленением.

Система «Умный дом» включает бесконтактный вход на территорию через систему распознавания лиц и автоматическую передачу показаний счётчиков. Функция распознавания номерных знаков автомобиля также позволит беспрепятственно проехать в паркинг. В лобби предусмотрены зоны для буккроссинга, коворкинг и колясочные. Внутри стилобата располагаются кладовые и паркинг. На первом этаже комплекса разместятся магазины, кофейни, пункты выдачи.

Дом отлично подойдет для семей с детьми: рядом есть множество мест для прогулок и отдыха, спортивные и детские площадки, а закрытый двор позволит гулять в безопасности. На территории будет доступно видеонаблюдение, а также система контроля доступа — вы сможете управлять домофоном и просматривать видео с камер с помощью смартфона.

Как стать победителем?

Условия участия в акции просты: при покупке квартиры в жилых комплексах ПЗСП этим летом пермяки автоматически участвуют в шансе на 1 миллион рублей. Победитель определяется каждый месяц на торжественном мероприятии в присутствии всех покупателей.

Акция продлится до 31 июля, поэтому ещё есть шанс выиграть.

Для восьмого миллионера от ПЗСП Ирины Ромодиной номер участника «90» стал знаковым: она призналась, что сейчас живёт в доме, который построил ПЗСП, а номер квартиры по счастливой случайности совпал с номером участника. «Я очень счастлива оказаться в числе победителей, мы приобрели квартиру в конце июня, поэтому смогли принять участие в акции последний момент. Оказалось, что не зря. Выигрыш потрачу на будущий ремонт, осталось дождаться получения ключей! Большое спасибо команде ПЗСП за возможность, это невероятные эмоции!», — вспоминает победительница.

Сейчас у ПЗСП действуют специальные акции и предложения, в том числе и на готовые квартиры, с которыми покупка станет еще доступней, а ключи вы получите за считанные дни.

Телефон отдела продаж ПЗСП: +7 (342) 292-15-47.

Офисы продаж: ул. Петропавловская, 52 и ул. Докучаева, 31.

Реклама, АО «ПЗСП», ИНН 5903004541, erid: 2W5zFGtdJ7K

Застройщик: ООО «Спецстрой ПЗСП-Кронштадтская». Проектную декларацию можно посмотреть на сайте наш.дом.рф.

Сайт ГК ПЗСП

Срок проведения акции «Купи квартиру – получи шанс на миллион» с 01.05.2026 по 31.07.2026 г. 3 победителя по 1 000 000 рублей после вычета НДФЛ. Акция не является лотереей, участие в ней не требует платы и не связано с рисками. Организатор акции АО "ПЗСП". Подробности об организаторе мероприятия, о правилах его проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте pzsp.ru. Застройщик: ООО "Спецстрой ПЗСП-Кронштадтская". Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Даты проведения итогов (определение Победителей) акции «Купи квартиру - получи шанс на миллион»: первый этап – 10.06.2026 г.; второй этап – 10.07.2026 г.; третий этап – 10.08.2026 г. Подробная информация в Положении на сайте ПЗСП.