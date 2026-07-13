Следователи возбудили уголовное дело после ДТП с автобусом и трамваем в Перми

Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ. Перейти в Фотобанк КП

Утром 13 июля на бульваре Гагарина столкнулись автобус и трамвай. На опубликованных в соцсетях кадрах видно, что автобус заехал на трамвайные пути. Рядом стоит машина ДПС и скорая.

- В результате происшествия травмы получили двое пассажиров. Им оказана медицинская помощь. Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности), - сообщили в пресс-службе СУ СКР по Пермскому краю.

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