Голова была в черном пакете: очевидец рассказал об ужасной аварии в Пермском крае

ДТП произошло неподалеку от деревни Нестюково. Фото: Виталий КОКШАРОВ. Перейти в Фотобанк КП

Днем в понедельник, 6 июля, неподалеку от деревни Нестюково в аварии погиб мотоциклист. Незадолго до столкновения байкера видел местный житель Дмитрий, который возвращался в город из деревни.

- Я ехал на электровелосипеде, со скоростью примерно 35 километров в час, - рассказывает «КП-Пермь» Дмитрий. – На отвороте у поселка Юг мимо меня пронесся байк, скорость у него была примерно 120 километров в час. Я еще обратил внимание на его цвет, он был ярко-оранжевый. За рулем был взрослый мужчина в полной амуниции: шлем, налокотники, наколенники. По-моему, на нем даже черепаха (специальная защита – Ред.) была. Дорога была хорошая, защита на месте, я еще ему так по-доброму позавидовал.

Но уже через 30 минут Дмитрий застал мотоциклиста мертвым.

- Не могу вспомнить точное место, где произошла авария, но там неподалеку есть строительный объект – рядом с этим местом лежат горы щебня и из-за поворота часто выезжают грузовики. В один из таких грузовиков он и влетел. Момент аварии я, конечно, не видел. Когда проезжал, на месте уже стояли полицейские и сотрудники МЧС, а сам байкер, вернее, его голова и часть тела, были накрыты черным пакетом. Видимо, не оказалось другой ткани, чтобы накрыть труп. Он лежал метрах в трех от мотоцикла. Сам мотоцикл, его передняя часть, была вся разбита, а переднее колесо оторвано и валялось в нескольких метрах от мотоцикла.

В пресс-службе ГУ МВД по Пермскому краю нам сообщили, что авария произошла в 11.15 на автодороге Верхние Муллы — Нестюково и подтвердили, что мотоциклист погиб на месте:

- В направлении деревни Нестюково двигался мотоцикл «КТМ 390» под управлением мужчины 1996 года рождения. По предварительной информации, на 6 км трассы водитель не выбрал безопасную скорость движения и допустил столкновение с остановившимся для поворота налево автомобилем «Мерседес Бенс», после чего двухколесное транспортное средство отбросило на полосу встречного движения, где произошло столкновение с КамАЗом. В результате ДТП водитель мотоцикла от полученных травм погиб на месте. В настоящее время по данному факту проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

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