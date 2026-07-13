В Кизеле устраняют последствия разгула стихии

Фото: страница Андрей Родыгин ВК.

Выходные стали настоящим испытанием не только для жителей села Кын, но для жителей города Кизела, а также прилегающих территорий. Сильнейший ливень привел к серьезным последствиям: в муниципалитете размыты дороги, а в поселке Южный Коспашский произошел обвал моста.

О ситуации рассказал в соцсетях глава администрации Кизеловского муниципального округа Андрей Родыгин. По его словам, сразу после происшествия было проведено экстренное совещание совместно с прокурором города Кизела Александром Щербининым, после чего руководство выехало на место.

- Подобный масштаб стихии случился в наших краях впервые за целый век! Сейчас наш приоритет - это жители поселка Южный Коспашский, - подчеркнул Андрей Родыгин.

Для скорейшего восстановления транспортного сообщения всем коммунальным предприятиям поручено работать в усиленном режиме. На месте задействована вся необходимая спецтехника и временно прекращено движение автобусов ради безопасности пассажиров.

Глава округа заверил, что как только ремонт моста будет завершен, бригады немедленно приступят к работам на других пострадавших участках в городе и остальных поселках.

- Держу ситуацию на личном контроле. Буду регулярно информировать о проделанной работе здесь, на своих страницах в социальных сетях, - обратился к землякам Андрей Родыгин, попросив отнестись к временным трудностям с пониманием.

Подписывайтесь на наши Телеграм, ВКонтакте, Одноклассники, Max

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию: boris.merkushev@phkp.ru