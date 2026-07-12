С пятницы Пермский край заливает дождями. Сильнее всего досталось селу Кын, которое находится на северо-востоке региона и городу Кизел, который находится в той же восточной части, но немного севернее.
В Кыну из берегов вышли четыре реки - одноименная Кын, Москалёвка, Каменка и Бобылёвка, и из-за того, что село расположено в ложбине, последствия оказались катастрофическими. Как рассказали "КП-Пермь" местные жители, два дома оказались разрушенными, один из них просто-напросто смыло сильным течением, около 10 домов и столько же приусадебных участков затопило, снесены и разрушены мосты, в том числе дорога, ведущая в центр. Но самое страшное, что есть жертвы. Официально об этом не сообщается, но местные жители говорят, что погибла девушка.
- Дом семьи начал уходить по воду, - рассказывают местные жители. - Они спасались и спасали собаку, вдруг девочку подхватило сильным течением и унесло. В последний миг видели, когда её затянуло в канализационную трубу. Найти ее до сих пор не удалось.
11 июля в Кын направили спасателей, работников МЧС, энергетиков и других сотрудников оперативных служб. Всего в селе работает 80 человек и 30 единиц техники.
- Работает пункт временного размещения, помощь потребовалась 21 местному жителю, чьи дома оказались подтопленными, - говорит губернатор Пермского края Дмитрий Махонин. - Работаем над возобновлением сообщения между разными частями села, которые оказались отрезаны водой. Ремонтные бригады восстанавливают участки дорог, на которых образовались промоины: ведут сварку и кладку водопропускных труб, укладку поверх них дорожного покрытия.
Глава региона говорит, что первым делом нужно восстановить мост через реку Сухая. Далее начнется восстановление остальных мостов через реку Кын. Пока между правым и левым берегами села наладили лодочное сообщение.
Видео: ГУ МЧС по Пермскому краю.
Жительница села Татьяна Майорова просит обратить особое внимание на левый берег Кына:
- Водопровод сломан, аптеки, магазина, продуктов нет, люди ходят звонить к метеостанции, но не все могут дойти! Мосты разрушены полностью! Временного моста пока нет! Подвоза воды и продуктов нет! На левом берегу Кына - это большая часть села, живут люди (старики и дети остались без всего) и сегодня приедут 500 человек сплавщиков по Чусовой.
В Кизеле последствия стихии оказались не такими масштабными, но тоже разрушительными, В соцсетях сообщают, что в южной части поселка Коспашский разрушена дорога по улице Широковской.
А из-за подтопления ж/д путей электрички до Кизела не доходят и останавливаются на станции Углеуральская.
На время дожди прекратились, но уже сегодня, 12 июля, МЧС выступили с экстренным завялением и предупредили, что днем в 37 муниципалитетах вновь прогнозируются сильные ливни. Главное управление МЧС России по Пермскому краю настойчиво рекомендует:
1. Избегать нахождение рядом с линиями электропередач;
2. При авариях на сетях электроснабжения необходимо обесточить все электроприборы, соблюдать требования пожарной безопасности;
3. Водителям - соблюдать скоростной режим и дистанцию, избегать резких маневров и торможений. Движение осуществлять с учетом дорожного покрытия;
4. В период сильных ливней и очень сильных дождей воздержитесь от прогулок и поездок, покиньте открытое пространство, укройтесь в помещении. Отключите питание электрических приборов, закройте форточки в окнах. Находясь на улице не прячьтесь под высокими деревьями.
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