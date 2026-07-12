Последствия разбушевавшейся стихии устраняют 80 человек. Фото: Илья Шулькин

С пятницы Пермский край заливает дождями. Сильнее всего досталось селу Кын, которое находится на северо-востоке региона и городу Кизел, который находится в той же восточной части, но немного севернее.

В Кыну из берегов вышли четыре реки - одноименная Кын, Москалёвка, Каменка и Бобылёвка, и из-за того, что село расположено в ложбине, последствия оказались катастрофическими. Как рассказали "КП-Пермь" местные жители, два дома оказались разрушенными, один из них просто-напросто смыло сильным течением, около 10 домов и столько же приусадебных участков затопило, снесены и разрушены мосты, в том числе дорога, ведущая в центр. Но самое страшное, что есть жертвы. Официально об этом не сообщается, но местные жители говорят, что погибла девушка.

Фото: Илья Шулькин

Фото: Илья Шулькин

Фото: Илья Шулькин

Фото: Илья Шулькин

- Дом семьи начал уходить по воду, - рассказывают местные жители. - Они спасались и спасали собаку, вдруг девочку подхватило сильным течением и унесло. В последний миг видели, когда её затянуло в канализационную трубу. Найти ее до сих пор не удалось.

Фото: скриншот видео группы Подслушано Кын (другая сторона)

11 июля в Кын направили спасателей, работников МЧС, энергетиков и других сотрудников оперативных служб. Всего в селе работает 80 человек и 30 единиц техники.

Фото: скриншот видео ГУ МЧС по Пермскому краю.

- Работает пункт временного размещения, помощь потребовалась 21 местному жителю, чьи дома оказались подтопленными, - говорит губернатор Пермского края Дмитрий Махонин. - Работаем над возобновлением сообщения между разными частями села, которые оказались отрезаны водой. Ремонтные бригады восстанавливают участки дорог, на которых образовались промоины: ведут сварку и кладку водопропускных труб, укладку поверх них дорожного покрытия.

Фото: скриншот видео ГУ МЧС по Пермскому краю.

Фото: скриншот видео ГУ МЧС по Пермскому краю.

Глава региона говорит, что первым делом нужно восстановить мост через реку Сухая. Далее начнется восстановление остальных мостов через реку Кын. Пока между правым и левым берегами села наладили лодочное сообщение.

Почти 100 человек устраняют последствия силнейших ливней в селе Кын Видео: ГУ МЧС по Пермскому краю.

Фото: скриншот видео ГУ МЧС по Пермскому краю.

Жительница села Татьяна Майорова просит обратить особое внимание на левый берег Кына:

- Водопровод сломан, аптеки, магазина, продуктов нет, люди ходят звонить к метеостанции, но не все могут дойти! Мосты разрушены полностью! Временного моста пока нет! Подвоза воды и продуктов нет! На левом берегу Кына - это большая часть села, живут люди (старики и дети остались без всего) и сегодня приедут 500 человек сплавщиков по Чусовой.

В Кизеле последствия стихии оказались не такими масштабными, но тоже разрушительными, В соцсетях сообщают, что в южной части поселка Коспашский разрушена дорога по улице Широковской.

Фото: скриншот видео группы Мой город КИЗЕЛ!

А из-за подтопления ж/д путей электрички до Кизела не доходят и останавливаются на станции Углеуральская.

На время дожди прекратились, но уже сегодня, 12 июля, МЧС выступили с экстренным завялением и предупредили, что днем в 37 муниципалитетах вновь прогнозируются сильные ливни. Главное управление МЧС России по Пермскому краю настойчиво рекомендует:

1. Избегать нахождение рядом с линиями электропередач;

2. При авариях на сетях электроснабжения необходимо обесточить все электроприборы, соблюдать требования пожарной безопасности;

3. Водителям - соблюдать скоростной режим и дистанцию, избегать резких маневров и торможений. Движение осуществлять с учетом дорожного покрытия;

4. В период сильных ливней и очень сильных дождей воздержитесь от прогулок и поездок, покиньте открытое пространство, укройтесь в помещении. Отключите питание электрических приборов, закройте форточки в окнах. Находясь на улице не прячьтесь под высокими деревьями.

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