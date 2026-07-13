Жители Прикамья за 2-й квартал 2026 оставили на чай 14,5 млн рублей через сервис Сбера

Фото: Сбер

За 2-й квартал 2026 года сотрудники ресторанов и кафе получили чаевые через сервис Сбера почти 43 тысячи раз на общую сумму почти 14,5 млн рублей. Сегодня на территории Пермского края возможность поблагодарить через сервис СберЧаевые доступна в 275 заведениях.

Игорь Чепеньков, управляющий Пермским отделением Сбербанка:

«Ежемесячно пермяки оставляют на чай более 4 миллионов рублей. А в июне, когда нагрузка на заведения была пиковой, эта сумма превысила 5 миллионов. Культура чаевых - это не просто способ сказать "спасибо". Для персонала заведения - это реальная мотивация и дополнительный заработок, который помогает копить на мечту и заряжает работать еще лучше, а для гостей - это быстрый способ выразить благодарность за хорошее обслуживание. Напомню, что благодарить за отличный сервис можно не только официантов. Наш сервис доступен бьюти-мастерам, курьерам, водителям, тренерам и всем, кто работает в сфере услуг».

Подключить сервис заведение может двумя путями: обратиться к личному менеджеру или оставить заявку на сайте Сбера. Дальнейшая настройка происходит в личном кабинете "СберБизнес", где можно управлять отображением чаевых на POS-терминале.

Бизнесу доступны разные форматы интеграции - от QR-носителей до API на сайте. Интернет-банк и мобильное приложение СберБизнес (ранее СберБанк Бизнес Онлайн) (16+) - система дистанционного банковского обслуживания для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, позволяющая клиентам банка получать через интернет широкий спектр банковских услуг. В отношении информационной продукции без ограничения по возрасту.

Подробная информация об интернет-банке и мобильном приложении СберБизнес, условиях его подключения, стоимости и тарифах, а также об имеющихся ограничениях: на www.sberbank.ru, по телефону контактного центра 8 800 555-57-77 или в отделениях, обслуживающих юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.

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