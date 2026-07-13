Фото: скриншот видео ГУ МЧС по Пермскому краю.

Второй день порядка ста человек - сотрудники МЧС, спасатели, энергетики и другие работники оперативных служб - устраняют последствия паводка в селе Кын. Там из-за сильных ливней, напомним, из берегов вышли четыре реки. Большая вода разрушила три моста, около 10 домов, затопило приусадебные участки, без вести пропал один человек - девушку унесло течением, когда она спасала собаку.

В МЧС рассказали, что по состоянию на вечер 12 июля, в селе завершены основные работы по ликвидации последствий непогоды:

В селе Кын построили временный мост для жителей и туристов Видео: ГУ МЧС по Пермскому краю

- Силами РСЧС построили временный мост, по которому население и туристские группы беспрепятственно передвигаются. Дороги расчищены от поваленных деревьев, организована переправа между берегами. Восстановлена мобильная связь. Сотрудники МЧС провели подомовой обход, оказали психологическую и медицинскую помощь жителям. С помощью беспилотной авиации проведена разведка местности.

В селе круглосуточно дежурят экипажи скорой и полицейские.

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