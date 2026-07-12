В Кизеловском округе из-за сильного ливня обрушился мост

Фото: Андрей Родыгин

- Наш город прошёл через настоящие испытания стихией. Сильнейший ливень привел к серьезным последствиям: размыты дороги, а в поселке Южный Коспашский произошёл обвал моста, - пишет на своей странице в соцсети глава округа Андрей Родыгин.

Сейчас на месте работают специалисты. В целях безопасности автобус до поселка временно отменили. Кроме этого, из-за подтопления ж/д путей временно отменили электрички до Кизела. Электропоезда ходят до станции Углеуральская.

Мы уже рассказывали, что сильнее всего от мощных ливней пострадало село Кын. Там разрушено три моста, повреждено около 10 домов и столько же придомовых территорий затоплено.

Последствия разбушевавшейся стихии устраняют порядка ста сотрудников оперативных служб. Подробнее о последствиях непогоды в Кыну и то, как село выглядит сейчас, читайте и смотрите здесь.

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