Жители Прикамья получили июньскую квитанцию за горячую воду: почему важно не откладывать её оплату

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Клиенты компании «Т Плюс» в Перми, Березниках, Краснокамске, Губахе, Лысьве и Чайковском получили квитанцию за горячую воду за июнь. По закону, внести платёж необходимо до 15 июля. Если не соблюсти сроки оплаты, на долг начнут начисляться пени, а в дальнейшем компания обратится в суд для проведения принудительного взыскания.

Отправляясь в отпуск или на дачу, можно оформить получение платёжных документов онлайн. На сайте «ЭнергосбыТ Плюс» доступна подписка на получение онлайн-квитанций, которые будут приходить на электронную почту. Такой формат обладает рядом преимуществ: «платёжка» доступна в любом удобном месте и не затеряется в потоке бумажного спама, а значит, оплату можно будет провести вовремя.

Если у вас возникли вопросы, которые касаются начислений или вы не можете найти квитанцию за горячую воду в почтовом ящике, можно обратиться в ваш расчётно-кассовый центр (РКЦ) за уточнением. В Перми с клиентами «Т Плюс» работают 3 РКЦ: «Инкомус», «Пермэнергосбыт» и «КРЦ-Прикамье». Провести оплату можно также прямо на сайте вашего центра. Все способы перечислены здесь.

«Мы рекомендуем клиентам вовремя провести оплату квитанции за июнь, чтобы не омрачать долгами сезон отпусков и дачного отдыха. Кроме того, летом все мы оплачиваем только горячую воду, потому что тепло отключено, а значит, размер платежа значительно меньше, чем в отопительный сезон. Этой возможностью можно воспользоваться, чтобы погасить накопившиеся долги, если они у вас есть», — подчеркивает директор Пермского филиала «ЭнергосбыТ Плюс» Мария Круглякова.

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