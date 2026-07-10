Второй рукой за покупки: как банки будут контролировать расходы подростков

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Согласно исследованию ВТБ, 76% всех трат подростков по обороту приходится на топ-10 категорий: супермаркеты (37%), фастфуд-сети (11%), развлечения (театр - 9% и кино - 2%, включая покупки по “Пушкинской карте”), маркетплейсы (6%), общественный транспорт (4%). Еще по 2% приходится на покупки в универсамах, магазинах одежды и обуви, приобретение цифровых товаров и посещение не-фастфуд кафе и ресторанов.

Самый высокий средний чек - в категориях электроника (2 355 руб.), одежда и обувь (1 268 руб.).

«Мы видим, что подростки 14-18 лет уже приближаются к взрослым по структуре трат - они активно инвестируют, покупают авиабилеты, электронику, одежду и т.д., в том числе через интернет. Чтобы защитить их от необдуманных и рискованных крупных операций, мы внедрили сервис «второй руки». В качестве защитника может выступить только законный представитель. Он будет одобрять денежные операции выше установленной суммы», - рассказал руководитель департамента цифрового бизнеса банка ВТБ Алексей Курзяков.