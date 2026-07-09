МТС оградила пермяков от шести лет спама

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МТС с помощью сервиса «Защитник» проанализировала мошеннические и спам-звонки в Пермском крае в первом полугодии 2026 года. Благодаря алгоритмам на основе искусственного интеллекта и Big Data пермякам удалось сэкономить более 3 миллионов минут — это свыше шести лет непрерывного времени, которое они не потратили на пустые и опасные разговоры.

Чаще всего злоумышленники пытались обмануть жителей Прикамья, маскируясь под сотрудников пенсионных и социальных служб – на такие звонки пришлось 18% от всех блокировок. На втором месте – поддельные звонки от имени государственных органов (16%).

Хотя общее количество спам-вызовов в регионе сократилось в полтора раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, активность злоумышленников сохраняется: за первые шесть месяцев 2026 года было заблокировано 15 миллионов нежелательных звонков. Средняя продолжительность одного заблокированного вызова составила 13 секунд.

Группой повышенного риска остаются пенсионеры старше 65 лет — именно на них мошенники нацелены чаще всего. При этом меньше всего пермякам досаждали туристическими предложениями и рекламой развлечений и ресторанов — такие звонки единичны.

«Пермский край остаётся одним из самых активных цифровых регионов, и мы уделяем особое внимание безопасности наших абонентов. Анализируем каждый подозрительный вызов более чем по 200 признакам, что позволяет распознать угрозу ещё до того, как человек снимет трубку. А если разговор всё же начался, умные алгоритмы прямо в процессе беседы могут подать сигнал тревоги — это работает как персональный цифровой «телохранитель», - прокомментировала директор МТС в Пермском крае Оксана Кайгородова.