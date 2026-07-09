Лидера преступной группировки в Прикамье задержали с оружием и боеприпасами

Краевое УФСБ России совместно с ГУ МВД России по Пермскому краю установили местонахождение и задержали лидера организованной преступной группы. Житель Чайковского причастен к незаконному обороту огнестрельного оружия и боеприпасов в составе организованной преступной группы.
Задержание подозреваемого провели в «Месте вкусных встреч» при силовой поддержке спецподразделений Росгвардии. Из незаконного оборота изъяли боевую гранату, огнестрельное оружие и патроны.
Главное следственное управление ГУ МВД России по Пермскому краю в отношении лидера ОПГ возбудило уголовные дела по нескольким уголовным статьям. Ему предъявлено обвинение в совершении инкриминируемых преступлений.
Общий причиненный ущерб потерпевшим от действий преступной группы составил более 2,5 млн руб. Задержанного вместе с двумя сообщниками заключили под стражу.
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